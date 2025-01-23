Изменения цвета языка связали с рядом опасных болезней

Стоматолог Дахкильгов рассказал, что по языку можно распознать рак и диабет

Регулярно посещать стоматолога важно не только для лечения зубов, но и оперативного выявления множества болезней, распознать которые можно по состоянию полости рта, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов. Изменения цвета языка он связал с рядом серьезных болезней в беседе с «Газетой.Ru».

Дахкильгов объяснил, что изменить внешний вид языка могут сразу несколько опасных недугов. Например, белый налет на нем предупреждает об обезвоживании или грибковой инфекции, язвы или пятна — об аутоиммунных заболеваниях и даже раке. В норме здоровый язык состоит из гладких и шероховатых участков, трещины и бороздки появляются на нем при дефиците питательных веществ, а ощущение жжения и боли может указывать на диабет, предупредил стоматолог.

«Увеличенный, опухший язык может указывать на гипотиреоз или аллергическую реакцию. Аллергия опасна тем, что в некоторых случаях может привести к развитию отека Квинке или анафилактического шока», — предупредил Дахкильгов.

Также стоматолог посоветовал уделять особое внимание цвету языка, так как у здорового человека он должен быть насыщенного розового цвета. При анемии он становится бледным, а при дефиците витаминов, наоборот, ярко-красным. При развитии грибка во рту, плохой гигиене или регулярном употреблении антибиотиков, диабете и ВИЧ язык может стать черным и «волосатым», а при проблемах с ЖКТ — желтоватым, добавил врач.

Ранее Дахкильгов назвал способы справиться с зубной болью в отпуске. В первую очередь стоматолог посоветовал, отправляясь в поездку, проверять, есть ли в аптечке безрецептурные обезболивающие препараты (ибупрофен, парацетамол), мази (солкосерил, метрогил дента) и ополаскиватели (мирамистин, раствор хлоргексидина).