МИД России опроверг информацию о встрече с США в Эр-Рияде

МИД России: Никаких встреч с делегацией США в Эр-Рияде 25 февраля не проходит

Никаких встреч в Эр-Рияде с участием российского внешнеполитического ведомства 25 февраля не проходит. Данную информацию опровергли в МИД России, сообщает ТАСС.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что новая встреча российской и американской делегаций пройдет сегодня в столице Саудовской Аравии. Отмечалось, что на возможную встречу не приглашены представители Украины и Европейского союза (ЕС).

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за несколько лет встреча представителей России и США на высоком уровне. Переговоры делегаций, посвященные урегулированию конфликта на Украине, под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио продлились около пяти часов.