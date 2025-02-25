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13:32, 25 февраля 2025Мир

МИД России опроверг информацию о встрече с США в Эр-Рияде

МИД России: Никаких встреч с делегацией США в Эр-Рияде 25 февраля не проходит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Никаких встреч в Эр-Рияде с участием российского внешнеполитического ведомства 25 февраля не проходит. Данную информацию опровергли в МИД России, сообщает ТАСС.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что новая встреча российской и американской делегаций пройдет сегодня в столице Саудовской Аравии. Отмечалось, что на возможную встречу не приглашены представители Украины и Европейского союза (ЕС).

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за несколько лет встреча представителей России и США на высоком уровне. Переговоры делегаций, посвященные урегулированию конфликта на Украине, под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио продлились около пяти часов.

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