В Германии раскрыли дату новой встречи России и США

Die Zeit: Новая встреча России и США пройдет 25 февраля в Эр-Рияде

Новая встреча российской и американской делегаций пройдет 25 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом передает Die Zeit со ссылкой источники.

«Представители России и США сегодня вновь проведут переговоры в Эр-Рияде о ситуации на Украине. Это будет являться продолжением встречи после состоявшихся на прошлой неделе переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио», — сообщили изданию дипломатические источники.

При этом отмечается, что на возможную встречу не приглашены представители Украины и Европейского союза (ЕС).

23 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких переговоров представителей России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится. Он уточнил, что следующая встреча российских и американских представителей пройдет на уровне глав профильных департаментов и состоится только в конце этой недели.