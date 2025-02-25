Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 25 февраля 2025Мир

В Германии раскрыли дату новой встречи России и США

Die Zeit: Новая встреча России и США пройдет 25 февраля в Эр-Рияде
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Новая встреча российской и американской делегаций пройдет 25 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом передает Die Zeit со ссылкой источники.

«Представители России и США сегодня вновь проведут переговоры в Эр-Рияде о ситуации на Украине. Это будет являться продолжением встречи после состоявшихся на прошлой неделе переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио», — сообщили изданию дипломатические источники.

При этом отмечается, что на возможную встречу не приглашены представители Украины и Европейского союза (ЕС).

23 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких переговоров представителей России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится. Он уточнил, что следующая встреча российских и американских представителей пройдет на уровне глав профильных департаментов и состоится только в конце этой недели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Почему он так сделал и как отреагировал президент США?

      Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

      Крупнейшая экономика Европы сократилась

      Армия России поразила места производства украинских беспилотников

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Пациент российской больницы выпал из окна восьмого этажа

      В российском регионе сотрудники полиции накрыли подпольный цех фальсифицированной икры

      Летевший в Уфу самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом городе

      Футболист «Зенита» рассказал о любви к пиву

      В Госдуме прокомментировали слова Путина о работе с США по редкоземельным металлам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше