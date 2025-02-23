В МИД раскрыли детали следующих переговоров России и США

Следующий этап переговоров России и США пройдет на уровне глав профильных департаментов. Детали новой встречи раскрыл заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РЕН ТВ.
«Первая встреча будет на уровне не замминистров, а директоров департаментов», — отметил Рябков.
Ранее замглавы российского МИД анонсировал новую встречу представителей России и США. По его словам, она состоится в ближайшие две недели.
Рябков уточнил, что приоритетным вопросом в отношениях с США является возвращение шести объектов российской дипломатической собственности.