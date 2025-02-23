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10:36, 23 февраля 2025Мир

В МИД раскрыли детали следующих переговоров России и США

Рябков: Следующие переговоры России и США пройдут на уровне глав департаментов
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Следующий этап переговоров России и США пройдет на уровне глав профильных департаментов. Детали новой встречи раскрыл заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РЕН ТВ.

«Первая встреча будет на уровне не замминистров, а директоров департаментов», — отметил Рябков.

Ранее замглавы российского МИД анонсировал новую встречу представителей России и США. По его словам, она состоится в ближайшие две недели.

Рябков уточнил, что приоритетным вопросом в отношениях с США является возвращение шести объектов российской дипломатической собственности.

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