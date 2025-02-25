Новичок «Динамо» пожаловался на погоду в Москве

Новичок «Динамо» Касерес о погоде в Москве: Никогда такого мороза не видел

Новичок «Динамо» Хуан Касерес пожаловался на погоду в Москве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что никогда не видел снега и мороза в минус 12 градусов и это было для него удивительно. «Мне "повезло" с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил», — рассказал он.

«Динамо» объявило о переходе защитника сборной Парагвая 19 февраля. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до декабря 2029 года.

Касерес — уроженец Аргентины, парагвайское гражданство он получил в 2022 году. В активе футболиста семь матчей в составе национальной сборной страны.