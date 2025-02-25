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10:41, 25 февраля 2025Экономика

Один из крупнейших российских банков получил рекордную прибыль

ВТБ получил рекордную чистую прибыль в 2024 году в размере свыше 550 млрд рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

По итогам 2024 года банк ВТБ, являющийся одним из крупнейших в России по объему капитализации, получил рекордную чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом заявил первый заместитель председателя финансовой организации Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК.

В сравнении с предыдущим годом финансовый результат увеличился на 28 процентов и достиг отметки в 551,4 миллиарда рублей, уточнил он. В свою очередь, рентабельность капитала (отношение годовой чистой прибыли к размеру собственных средств) за отчетный период поднялась до 22,9 процента.

Пьянов объяснил, что достичь подобного результата банку удалось в том числе благодаря «набору спасений». К их числу он отнес специальную реорганизацию по 292-ФЗ, реализацию сделки по продаже «небанковского цифрового бизнеса», а также положительную переоценку портфеля ценных бумаг, преимущественно акций российских эмитентов. В совокупности эти факторы принесли ВТБ порядка 80 миллиардов рублей дополнительной чистой прибыли в декабре, заключил первый зампред банка.

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