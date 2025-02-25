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21:59, 25 февраля 2025Спорт

Роднина одной фразой отреагировала на призыв МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026

Роднина о призыве МОК допустить россиян к Играм-2026: Наконец-то включили мозги
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Игры (ОИ) 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Чемпионат».

Роднина фразой «Наконец-то включили мозги!» оценила информацию. Она выразила надежду, что инициатива будет принята к рассмотрению.

Ранее МОК обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU и FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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