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17:06, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России на 3,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3,5 миллиона рублей из-за пропаганды руфинга
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал платформу TikTok из-за роликов с пропагандой руфинга. Как сообщает ТАСС, компанию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей.

TikTok признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Уточняется, что такая мера была принята из-за размещенных в соцсети видео, которые были сняты на крышах и пропагандировали руфинг среди подростков.

Ранее TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, запрещенной в России. Кроме того, платформу обязали выплатить четыре миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

В декабре 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей. Причиной послужило неудаление запрещенных роликов о «зацеперах».

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