В России допустили возобновление поставок титана в США

ВСМПО-Ависма заявила о заинтересованности поставок титана американскому Boeing

Российская компания «ВСМПО-Ависма» заинтересована во всех проектах, предусматривающих поставки титана, в том числе и иностранных. Таким образом представитель компании ответил на вопрос РИА Новости о возможности возобновления сотрудничества с Boeing.

Американская аэрокосмическая корпорация отказался от всех контрактов с Россией в марте 2022 года после начала боевых действий на Украине. На прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров не исключил, что она пересмотрит свое решение в случае, если начавшиеся потепление отношений двух стран перерастет в какие-то конкретные результаты.

В том числе чиновник отметил, что если Boeing захочет снова покупать титан, то Москва готова обсуждать вопрос. Как объяснил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов, «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, а контракт с Boeing позволит увеличить выпуск на пять-шесть тысяч тонн в год.

«Корпорация заинтересована в проектах, в том числе и иностранных, где есть спрос на высокотехнологичные титановые изделия, конечно, при условии, что это взаимовыгодное сотрудничество», — указали в компании.

Ранее Telegram-канал Shot без указания источников сообщил, что Boeing готовится полностью вернуться в Россию, в том числе в вопросе прямых поставок комплектующих и новых самолетов. Разговоры о скором приходе западных компаний на российский рынок связаны с первыми переговорами делегаций США и России в Эр-Рияде, созванными по инициативе президента США Дональда Трампа.