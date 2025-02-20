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09:12, 20 февраля 2025Экономика

В России сообщили о скором возвращении Boeing

Shot: Boeing собирается вернуться на российский рынок в обмен на поставки титана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David Ryder / Reuters

Американский производитель самолетов Boeing собирается вскоре вернуться на российский рынок, разрешив отечественным авиакомпаниям закупать комплектующие и самолеты — сначала у других перевозчиков, а потом и через прямые поставки. Об этом без указания источников пишет Telegram-канал Shot.

В сообщении утверждается, что в обмен компания снова получит доступ к поставкам российского титана, от которого сама же добровольно отказалась в 2022 году, а лизингодатели якобы уже начали переговоры с авиакомпаниями на предмет готовности приобретения американских самолетов и конкретных моделей.

Издание связывает снятие всех ограничений на поставки с отменой неких санкций, хотя Boeing объявил об уходе с российского рынка сразу после начала боевых действий на Украине без каких-либо ограничительных мер со стороны властей и тех пор не давал сигналов о желании вернуться.

Не исключено, что информацию о скором возвращении Boeing изданию предоставили российские эксперты, связавшие такое развитие событий с выгодой для самой американской компании. Главная проблема с поставкой новых самолетов заключается в том, что от стадии контракта до передачи борта должно пройти несколько лет.

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После отказа в 2022 году всех ведущих мировых производителей гражданских самолетов от сотрудничества с Россией власти утвердили программу развития отечественной авиаотрасли в период до 2030 года. В соответствии с документами за восемь лет российские предприятия должны были передать авиакомпаниям тысячу новых самолетов.

К настоящему времени ни одна из новых моделей не совершила первого полета в той комплектации, в которой предполагается осуществлять поставки. В правительстве ожидают, что ключевые лайнеры программы SJ-100 и МС-21 начнут летные испытания весной.

В последнее время на фоне начавшихся переговоров России и США отечественные СМИ и эксперты говорят о скором возвращении на российский рынок большого числа западных компаний.

Вместе с тем первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов указал, что в банке не видят каких-либо признаков начала такого процесса и не ожидают скорой отмены антироссийских санкций.

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