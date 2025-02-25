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13:51, 25 февраля 2025Экономика

В ВТБ предсказали ключевую ставку на 2025 год

ВТБ: Ключевая ставка останется на уровне 21 процента в течение 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В течение всего 2025 года Банк России будет удерживать ключевую ставку на уровне 21 процента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ВТБ.

Как высказался заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, «рассвет уже близок». Поэтому он не ожидает, что весь 2026 год пройдет в условиях нынешних ставок.

«Мы где-то на пике максимума по жесткости денежно-кредитной политики», — сказал он.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство и Банк России согласовали список мер, которые могут ускорить переход ЦБ к более мягкой денежно-кредитной политике, то есть снижению ключевой ставки.

В свою очередь, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина назвала устойчивое замедление годовой инфляции одним из главных условий снижения ключевой ставки, которая пока осталась на уровне 21 процента.

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