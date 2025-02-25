Политолог высказался о возможности скорой отмены антироссийских санкций США

Политолог Леви исключил отмену санкций США против России в ближайшее время

США не отменят санкции против России в краткосрочной перспективе, а сообщения СМИ о подобных планах Вашингтона являются информационными вбросами, поддерживаемыми командой американского лидера Дональда Трампа, считает политолог Дмитрий Леви. Своей оценкой возможности отмены рестрикций в отношении Москвы эксперт поделился с «Лентой.ру».

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США могут в скором времени снять антироссийские санкции, так как администрация Трампа видит в этом экономические возможности, а также это было предложено Россией в ходе переговоров в Эр-Рияде.

«В вопросе санкций я являюсь скорее пессимистом. В США нет консенсуса на предмет снятия санкций с России. Более того, идеологический догмат о том, что Россия должна восприниматься исключительно негативно — это всем удобный тезис, который никто не хочет пересматривать. Это удобно для внутреннего производства, для слоганов о мобилизации внутренних сил страны, для крупных промышленников и оружейных баронов. Трамп же решил связать свою политическую реальность — с новым бизнесом, крипоткомпаниями, финансовым сектором, а не с традиционной промышленностью. Однако нельзя сказать, что он выступает против этой промышленности», — отметил Леви.

Если Трамп и распускает подобного рода слухи и поощряет этот миф, то это не более чем стратегия торговли. Мы слышим очень много заявлений от Трампа, в том числе резких и даже совсем странных (...) Не нужно реагировать на подобного рода вбросы, скорее всего, их задача — прощупать почву и посмотреть на реакцию Дмитрий Леви политолог

Днем ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. В частности, речь идет об импорте первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов теневого флота. Кроме того, ограничения коснулись ряда средств массовой информации и деятелей культуры.