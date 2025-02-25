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11:04, 25 февраля 2025Культура

Вика Цыганова призвала гнать из России псевдопатриотов

Певица Вика Цыганова призвала гнать из России врагов и псевдопатриотов
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская певица-шансонье Вика Цыганова призвала запрещать артистов, которые «ненавидят Россию». Таким мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

Цыганова вместе с мужем записала видеообращение, в котором поддержала актрису Яну Поплавскую, ранее благодарившую общественников за отмену концерта Лолиты. «Прошло время фриков, пришло время настоящей русской культуры», — заявляла Поплавская.

Супруги Цыгановы призвали запретить псевдопатриотов и тех артистов, которые «ненавидят Россию, русскую культуру и веру».

Ранее Цыганова высмеяла получение звания заслуженной артистки России Катей Лель. Певица также высказалась о присвоении звания Елене Ваенге, заявив, что исполнительница его не достойна.

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