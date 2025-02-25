Крымчанка Юлия Павликова выиграла конкурс «Мисс Европа — 2025»

Уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа — 2025», финал которого прошел в Бейруте, Ливан.

«Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале», — поделилась россиянка эмоциями, отметив также, что за переделами сцены участницы не соперничали друг с другом, а обменивались культурным опытом.

Павликова одержала победу, обойдя украинку, оказавшуюся на втором месте. Третье место досталось представительнице Болгарии, а четвертое и пятое места заняли участницы из Греции и Македонии соответственно.

33-летняя Юлия Павликова начала карьеру модели еще в школе. Работала в Париже и Китае, но позже вернулась в родной Крым. Сейчас она руководит модельной школой, организует конкурсы красоты и занимается благотворительностью

Фото: @yuliiapavlikova

Титул второй год подряд забирает представительница России

В прошлом году титул и корону забрала также россиянка — Роза Гадиева из Республики Татарстан, которая вышла наградить Павликову.

«Историческое событие за всю историю конкурсов красоты — победу дважды одержала Россия, два года подряд!» — высказалась Гадиева в соцсетях.

Однако прошлогодний конкурс не обошелся без скандала — Милена Мельничук, представлявшая тогда Украину, обвинила Гадиеву в покупке победы. В нечестной победе также обвинили и Ирину Максимович из Белоруссии, которая заняла третье место на конкурсе.

На счету крымчанки не один конкурс красоты

Победительница конкурса «Мисс Европа — 2025» до своего нового статуса также выходила в финал трех крупных международных конкурсов: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл», «Мисс Вселенная».

Фото: @yuliiapavlikova

При этом в 2021 году Павликова, представлявшая на тот момент Болгарию, была исключена из двадцатки лучших финалисток конкурса красоты «Мисс Земля», объяснив позже такое решение организаторов политическими играми. По ее мнению, причиной стала ее крымская прописка, так как изначально ее просили не упоминать о Крыме, удалить все связанные с ним публикации из социальных сетей и намекнули, что, если она это не сделает, шансов на победу у нее фактически не будет.

«Я стала жертвой политических игр. (…) Я считаю, что это жестокая дискриминация и необъективная оценка организаторов. Недопустимо политизировать конкурс, который тем более главным образом призван пропагандировать защиту окружающей среды», — заявляла она.