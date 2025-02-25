Жена Карпина отреагировала на информацию о переезде тренера в Эстонию

Жена Валерия Карпина Дарья опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на информацию о переезде специалиста в Эстонию. Ее слова приводит РИА Новости.

Карпина опровергла слухи, заявив, что информация не соответствует действительности. «Безусловно, буду скучать по Ростову. Младшая дочь там родилась, много теплых воспоминаний, обрели там друзей», — добавила она.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию. Отмечалось, что он хочет заняться семейными делами.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.