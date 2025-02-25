Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:2
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
1:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
2:7
3-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Татьяна Прозорова
Завтра
03:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Остин
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:42, 25 февраля 2025Спорт

Жена Карпина отреагировала на информацию о переезде тренера в Эстонию

Жена Валерия Карпина Дарья опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на информацию о переезде специалиста в Эстонию. Ее слова приводит РИА Новости.

Карпина опровергла слухи, заявив, что информация не соответствует действительности. «Безусловно, буду скучать по Ростову. Младшая дочь там родилась, много теплых воспоминаний, обрели там друзей», — добавила она.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию. Отмечалось, что он хочет заняться семейными делами.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном купальнике

      Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

      Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

      В Польше призвали покончить с культом Бандеры

      В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

      Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

      В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

      Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

      Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше