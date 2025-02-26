Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болонья
Завтра
22:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|9-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:30 (Мск)
Ипсвич Таун
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмполи
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
23:15 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/2 финала. 1-й матч
12:07, 26 февраля 2025Спорт

Баскетболист «Реала» призвал вернуть российские клубы на европейские турниры

Баскетболист «Реала» Хезонья: Нужно вернуть клубы РФ на европейские турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Марио Хезоня

Марио Хезоня. Фото: Luca Bruno / AP

Хорватский баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья высказался об отстранении российских клубов от участия в европейских турнирах. Его слова приводит «Чемпионат».

«Хватит с этим. Всех вернуть. Они поднимают уровень баскетбола, уровень спорта», — призвал Хезонья. Он добавил, что баскетбол должен объединять.

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские баскетбольные клубы от участия в турнире. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы. Аналогичные санкции были введены в отношении российских сборных.

Хезонья играет за «Реал» с 2022 года. До этого он выступал в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

      В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

      Московские врачи спасли женщину от частых обмороков из-за стресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше