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14:27, 26 февраля 2025Спорт

Бывший футболист клубов РПЛ оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Мацей Рыбус заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший футболист нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Мацей Рыбус оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Sport24.

Игрок отметил, что у него бы это не получилось. «У меня двое детей, они ходят в частный детский сад, за это нужно платить. Если ты не ходишь по ресторанам, в ЦУМ. Не хочу озвучивать суммы, но думаю, 200 тысяч может хватать», — добавил поляк.

Ранее хоккеист казанского «Ак Барса» Дммтрий Яшкин назвал условие, при котором для жизни хватит 30 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что для этого нужно жить на клубной базе и ничего себе не покупать.

Рыбус выступал в РПЛ за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), московские «Локомотив», «Спартак», а также казанский «Рубин». В октябре прошлого года он стал футболистом клуба из Медиалиги ФК «10».

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