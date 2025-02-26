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15:51, 26 февраля 2025Экономика

Части россиян пообещали аномальные морозы

Вильфанд: Регионы Урала и Сибири ждет температура на 7-16 градусов ниже нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В регионах Урала и Сибири ожидается температура на 7-16 градусов ниже нормы. Об аномальных холодах россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшие дни на Урале и на востоке Ямало-Ненецкого округа прогнозируется температура на 8-13 градусов ниже нормы — на эти регионы обрушатся морозы до минус 35-38 градусов. Похожая погода будет и на севере Сибири, на Таймыре, где в Туруханском и Эвенкийском районах с сегодняшнего дня и до конца недели столбики термометров покажут на 7-16 градусов ниже нормы — минус 38-42 градуса. Кроме того, до 8-13 градусов до климатической нормы не дотягивает погода в Томской и Иркутской областях. Так, в Томской области минимальные значения составят минус 26-32 градуса, а в Иркутской области — минус 35-38, поделился информацией Вильфанд.

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В начале марта, добавил эксперт, холодов стоит ждать жителям Бурятии, Забайкальского края и Амурской области — там вплоть до 2 марта температура будет отставать от нормы на 10-14 градусов, значения будут в диапазоне минус 33-40 градусов. «Связано это с тем, что циклон над севером Сибири отходит на восток и холод постепенно проникнет до юга Дальнего Востока. И если смотреть по картам, то 2 марта весь Сибирский регион и Дальний Восток затронут температуры ниже нормы, в Якутии температура будет на 3-5 градусов ниже нормы. (…) Вся азиатская часть страны — в холоде в начале марта, исключение составляет Западная Сибирь», — объяснил Вильфанд.

В заключение специалист сообщил, что, напротив, теплая погода, на 8-10 градусов превышающая норму, в ближайшее время порадует жителей Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд спрогнозировал температуру на 6-14 градусов ниже нормы в южных регионах страны.

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