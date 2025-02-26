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10:53, 26 февраля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Вильфанд: На юге России температура будет ниже нормы на 6-14 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В южных регионах страны с сегодняшнего дня и до конца недели прогнозируется температура на 6-14 градусов ниже нормы. Об аномальных холодах часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик сообщил, что в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также Калмыкии и Адыгее в период с 26 февраля по 2 марта столбики термометров будут опускаться на 7-11 градусов ниже нормы, а в Краснодарском крае — на 8-14 градусов. Так, в Волгоградской и Ростовской областях ожидается минус 19-22 градусов, в Астраханской области — минус 15 градусов, в Калмыкии — минус 16 градусов. В регионах Северного Кавказа минимальные значения будут находиться на уровне минус 8-15 градусов, а в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии — 16-20 градусов, заключил он.

Ранее в этот же день главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в Москве в начале марта не будет весенней.

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