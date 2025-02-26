Германии дали совет для предотвращения продажи «Северного потока-2»

Нимайер: Продажу «Севпотока-2» можно избежать национализацией части газопровода

Германия может избежать продажи газопровода «Северный поток — 2», если национализирует сам газопровод и его инфраструктуру, которая находится на немецкой территории. Об этом заявил РИА Новости немецкий политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он посоветовал властям ФРГ действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его газопровод на торги. Нимайер также отметил, что для подобного решения необходимо развитие связей между Россией и Германией.

Ранее американский инвестор Стивен Линч попросил у правительства США лицензию на участие в торгах, если «Северный поток — 2» выставят на аукцион. В свою очередь, в России усомнились в возможности продажи газопровода частным лицам.