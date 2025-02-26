Кремлева расстроил призыв МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026

Кремлева расстроил призыв МОК допустить россиян к ОИ-2026 в нейтральном статусе

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в Telegram-канале отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Игры (ОИ) 2026 года в Италии.

Кремлева расстроило то, что МОК предлагает допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. «Флаг и гимн для спортсмена — это его сердце и душа. Такие заявления — обычная игра на фоне текущей обстановки», — заявил он.

Ранее МОК обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU и FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.