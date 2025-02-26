Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 26 февраля 2025Мир

Лавров предупредил о последствиях расселения палестинцев по региону

Лавров: Расселение палестинцев заложит бомбу в палестино-израильской проблеме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Расселение палестинцев из сектора Газа по странам региона вместо воплощения в жизнь двухгосударственного решения заложит бомбу в палестино-израильской проблеме. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вопрос о создании палестинского государства является ключевым, и если будут предприняты попытки замотать эти решения Совета Безопасности и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия», — отметил глава МИД России.

Министр подчеркнул, что подобная ситуация не раз возникала за время игнорирования требований решить конфликт путем создания двух государств.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. По мнению дипломата, именно Вашингтон «безответственно и эгоистично блокировал работу ближневосточного "квартета" международных посредников» в попытке монополизировать мирный процесс. Небензя также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

      Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

      На Украине рассказали о подготовке к визиту Зеленского в США

      Минобороны России заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

      Россиянин помешал пытавшемуся пройти за ним в метро мужчине и был избит

      Россияне назвали самый романтичный жест

      В России заметили КамАЗ с шестиствольным орудием

      Россиянка оставляла троих детей без присмотра и попала под следствие

      Главу букмекерской компании России оставили под стражей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше