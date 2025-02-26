Лавров предупредил о последствиях расселения палестинцев по региону

Лавров: Расселение палестинцев заложит бомбу в палестино-израильской проблеме

Расселение палестинцев из сектора Газа по странам региона вместо воплощения в жизнь двухгосударственного решения заложит бомбу в палестино-израильской проблеме. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вопрос о создании палестинского государства является ключевым, и если будут предприняты попытки замотать эти решения Совета Безопасности и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия», — отметил глава МИД России.

Министр подчеркнул, что подобная ситуация не раз возникала за время игнорирования требований решить конфликт путем создания двух государств.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. По мнению дипломата, именно Вашингтон «безответственно и эгоистично блокировал работу ближневосточного "квартета" международных посредников» в попытке монополизировать мирный процесс. Небензя также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН.