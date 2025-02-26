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12:46, 26 февраля 2025Силовые структуры

Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

Адвокат Карпеев: Приговор младшему брату бойца ММА Емельяненко оставлен в силе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Иван Емельяненко

Иван Емельяненко. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Белгородский областной суд признал законным приговор в виде полутора лет лишения свободы российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Ивану Емельяненко. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Карпеев.

Апелляционная жалоба спортсмена была отклонена, приговор оставлен в силе.

В декабре 2024 года Старооскольский городской суд признал Ивана Емельяненко виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорил к 1,5 года лишения свободы. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки нанес оппоненту травмы.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года спортсмен дебютировал в MMA, одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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