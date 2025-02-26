Представлена первая компьютерная мышь с запахом

Asus представила компьютерную мышь с запахом и флаконом под ароматические масла

Тайваньская корпорация Asus представила компьютерную мышь с запахом. Об этом сообщается на сайте компании.

В Asus отметили, что Fragrance Mouse — первая на рынке мышь для компьютера, котрую можно понюхать. Внутри девайса находится флакон, в который можно заливать ароматические масла. Съемный лоток можно мыть и перезаправлять, наполняя его «персонализированными ароматами».

Представители компании заметили, что подобный компьютерный аксессуар позволит выделить пользователя и даст ему больше возможностей для самовыражения. Пока неизвестно, будет ли Asus продавать ароматические масла для мыши отдельно.

Fragrance Mouse подключается к компьютеру по Bluetooth, имеет рассчитанные на 10 миллионов нажатий физические кнопки, колесо, настраиваемое разрешение сенсора, гаджет работает от одной батарейки типа АА. Также аппарат, как отметили в компании, получил эргономичную форму и площадку под большой палец. Стоимость первой мыши с запахом не раскрывается, девайс появится в продаже весной.

Летом 2024 года компания Logitech анонсировала выпуск «вечной» компьютерной мыши, доступной по подписке. Спустя несколько дней в фирме отказались от этой идеи и назвали ее «ужасной».