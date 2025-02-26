Описаны масштабы разрушений после атаки 83 беспилотников на Краснодарский край

В Краснодарском крае 14 домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ

В Краснодарском крае 14 домов получили повреждения в результате атаки 83 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Масштабы разрушений описал оперштаб российского региона в Telegram-канале.

В Темрюкском районе после атаки обследовали 18 домовладений. В станице Старотитаровской нашли повреждения на 10 домах, в основном там были выбиты окна. Кроме того, повреждения зафиксировали и в поселке Стрелка, где пострадали четыре жилых дома.

«В одном из них [домов] были нарушены инженерные коммуникации, их уже восстановили. Обследования продолжаются», — уточнили в оперштабе.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 26 февраля. Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, повреждения зафиксировали в Туапсе, Темрюкском районе и в селе Джигинка под Анапой. Обломки беспилотника также повредили газовую трубу под Новороссийском.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 83 беспилотника, утром сообщалось о перехвате еще двух летательных аппаратов. Всего над Россией за ночь перехватили свыше 120 беспилотников. Никто, предварительно, не пострадал.