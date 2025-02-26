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05:28, 26 февраля 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 11 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 883-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) россиянину осталось забить 11 голов.

Овечкин также обновил собственный рекорд по количеству сезонов НХЛ с 30-ю заброшенными шайбами. Он забил 30 и более голов уже в 19-м сезоне.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах в марте. Дэйли допустил такой вариант развития событий. «Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — заявил он.

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