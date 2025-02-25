В НХЛ оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в марте

Замкомиссионера НХЛ Дэйли допустил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в марте

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах в марте. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли допустил такой вариант развития событий. «Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — заявил он.

В предыдущем матче 39-летний Овечкин оформил хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерс». «Вашингтон» победил со счетом 7:3, а россиянин был признан первой звездой игрового дня. В НХЛ это назвали впечатляющим перформансом.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. До повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить 12 шайб.

