Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Татьяна Прозорова
Завтра
03:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Остин
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:34, 25 февраля 2025Спорт

В НХЛ оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в марте

Замкомиссионера НХЛ Дэйли допустил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в марте
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах в марте. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли допустил такой вариант развития событий. «Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — заявил он.

В предыдущем матче 39-летний Овечкин оформил хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерс». «Вашингтон» победил со счетом 7:3, а россиянин был признан первой звездой игрового дня. В НХЛ это назвали впечатляющим перформансом.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. До повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить 12 шайб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это очень пахнет ЦК КПСС». Верховная Рада со второго раза все-таки проголосовала в поддержку легитимности Зеленского

      Над российским регионом сбиты около 20 ракет ВСУ

      Футбол назвали спортом номер один в России

      Мужчин с некоторыми заболеваниями предостерегли от посещения бани

      Полюбившая оголяться на публике Бьянка Цензори вновь удивила фанатов необычным нарядом

      Вероятность столкновения астероида с Луной выросла многократно

      Силовики установили личность расправившегося с женщиной-инвалидом в Петербурге мужчины

      Суд изучит доказательства фашистского геноцида в отношении советского народа под Херсоном

      В России дом матери не вернувшегося с СВО бойца закидали химикатами

      Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше