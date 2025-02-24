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НХЛ — регулярный чемпионат
19:50, 24 февраля 2025Спорт

В НХЛ оценили хет-трик Овечкина

Замкомиссионера НХЛ Дэйли: Меня больше не удивляет то, что делает Овечкин
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил хет-трик российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс». Его слова передает «Чемпионат».

Дэйли назвал произошедшее впечатляющим перформансом. «Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс», — отметил он.

Встреча между «Кэпиталс» и «Ойлерс» прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. Овечкин дважды отличился во втором периоде, а в третьем поразил пустые ворота соперников. Россиянин был признан первой звездой игрового дня.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. До повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки ему осталось забросить 12 шайб.

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