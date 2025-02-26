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16:23, 26 февраля 2025Забота о себе

Раскрыта неочевидная причина проблем с сердцем

Врач Мартынова: Кариес может стать причиной воспалительного процесса в сердце
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Юрий Керимов / Коммерсантъ

Стоматолог Елена Мартынова рассказала, что кариес не только вредит зубам, но и может быть причиной воспалительных процессов в сердце и суставах. Эту неочевидную причину проблем с сердцем врач раскрыла в разговоре с «Известиями».

Врач объяснила, что кариес развивается из-за бактерий, и добавила, что, если инфекция выходит за пределы зуба, она может спровоцировать развитие гайморита, остеомиелита, ангину, отит и рецидивирующие простудные заболевания.

Если же инфекция попадет в кровоток, она может стать причиной воспалительных процессов в сердце и суставах, добавила Мартынова. Кроме того, нелеченый кариес ослабляет местный иммунитет, что в целом облегчает проникновение вирусов и бактерий в организм.

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«Запущенный кариес — это прямой путь к потере зубов. А это, как ни странно, негативно отражается на процессе пережевывания пищи, что, в свою очередь, может привести к заболеваниям желудка и печени», — подчеркнула доктор.

Стоматолог-ортопед Роман Бирюков рассказал, можно ли заразиться кариесом от другого человека. По словам врача, кариес не передается воздушно-капельным путем, однако вызывающие его бактерии могут передаваться от человека к человеку при поцелуях, использовании общей посуды или зубной щетки.

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