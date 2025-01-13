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18:27, 13 января 2025Забота о себе

Врач поставил точку в вопросе о заразности кариеса

Стоматолог Бирюков предупредил, что заразиться кариесом можно через поцелуи
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Стоматолог-ортопед Роман Бирюков рассказал, что кариесом нельзя заразиться, как гриппом или простудой, но есть другие пути его передачи. Точку в вопросе заразности этого заболевания врач поставил в разговоре с aif.ru.

Бирюков подчеркнул, что кариес не передается воздушно-капельным путем. В то же время врач предупредил, что это заболевание имеет инфекционную природу, то есть вызывающие его бактерии могут передаваться от человека к человеку через прямой контакт со слюной. Помимо поцелуев, бактерии кариеса могут попасть в ротовую полость при использовании общей посуды или зубной щетки.

Однако, как отметил стоматолог, передача провоцирующих кариес бактерий вовсе не означает, что он обязательно разовьется у человека. «Развитие кариеса — сложный процесс, который зависит не только от наличия бактерий, но и от других факторов. Среди них и состояние иммунной системы, и состав слюны, и ежедневный рацион, и гигиена полости рта, и генетическая предрасположенность», — объяснил Бирюков.

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По словам стоматолога, некоторые люди более других склонны к заражению кариесом. В первую очередь это дети с несформированной иммунной системой и привычкой облизывать разные предметы.

Ранее стоматолог Ольга Гусева предупредила курильщиков о вреде сигарет для зубов. По ее словам, курение может стать причиной потери вкуса и развития рака.

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