Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:20, 26 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали лучшую диету для профилактики инфаркта

Нутрициолог Иванова: Снизить риск инфаркта поможет средиземноморская диета
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Укрепить сосуды и сердце и, соответственно, снизить риск инфаркта поможет средиземноморская диета, считает нутрициолог, международный инструктор по здоровому питанию, эксперт платформы «Фитомаркет» Марина Иванова. Лучшую систему питания для профилактики этого смертельно опасного недуга она назвала россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

Иванова указала, что приверженность средиземноморской системе питания может снизить риск в том числе и инфаркта на 20-40 процентов. По ее словам, в основе этой диеты — большое количество клетчатки (овощей, зелени, ягод и фруктов), бобовых, хлеба и макаронных изделий из цельного зерна, нерафинированных растительных масел, например оливкового, а также орехов и семян. Молоко и молочные продукты допустимы в ограниченном количестве, а сахар, десерты, переработанные мясные продукты (сосиски, бекон) практически исключены. Основными источниками белка в этой системе питания являются птица, яйца, рыба и морепродукты, добавила Иванова.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020

Также Иванова обратила внимание, что для поддержания здоровья сосудов и сердца полезны витамины группы B, В и К, а также С и Е, но принимать их самостоятельно опасно, дозировку должен подбирать врач.

Ранее кардиолог Колумбус Батист подсказал простой способ взять под контроль давление. Он посоветовал ежедневно есть листовую зелень и ходить на прогулки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны захотели направить войска на Украину

      Названы сроки возвращения в Россию иностранных автобрендов

      Появились новые детали ужасающих условий работы с Канье Уэстом в Yeezy

      На Западе назвали «величайший подарок» Трампа для России

      Российской второкласснице решили подарить лопасти дрона за победу в конкурсе

      В российском селе ответили обругавшему «окно в ад» Корчевникову

      На Украине рассказали о необходимых для реализации сделки с США изменениях законов

      Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» захотел выплатить компенсацию пострадавшему в драке

      Российские войска выбили ВСУ из села на границе ДНР и Запорожской области

      В США признали преимущества Су-57 перед F-35

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше