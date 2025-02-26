Россиянам назвали лучшую диету для профилактики инфаркта

Нутрициолог Иванова: Снизить риск инфаркта поможет средиземноморская диета

Укрепить сосуды и сердце и, соответственно, снизить риск инфаркта поможет средиземноморская диета, считает нутрициолог, международный инструктор по здоровому питанию, эксперт платформы «Фитомаркет» Марина Иванова. Лучшую систему питания для профилактики этого смертельно опасного недуга она назвала россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

Иванова указала, что приверженность средиземноморской системе питания может снизить риск в том числе и инфаркта на 20-40 процентов. По ее словам, в основе этой диеты — большое количество клетчатки (овощей, зелени, ягод и фруктов), бобовых, хлеба и макаронных изделий из цельного зерна, нерафинированных растительных масел, например оливкового, а также орехов и семян. Молоко и молочные продукты допустимы в ограниченном количестве, а сахар, десерты, переработанные мясные продукты (сосиски, бекон) практически исключены. Основными источниками белка в этой системе питания являются птица, яйца, рыба и морепродукты, добавила Иванова.

Также Иванова обратила внимание, что для поддержания здоровья сосудов и сердца полезны витамины группы B, В и К, а также С и Е, но принимать их самостоятельно опасно, дозировку должен подбирать врач.

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