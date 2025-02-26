Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:26, 26 февраля 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе лени

Психотерапевт Крашкина рассказала, что лень стимулирует творческое мышление
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лень может быть полезна для человека, заверила психотерапевт Ирина Крашкина. О том, какую пользу бездействие может принести человеку, она рассказала россиянам в разговоре с РИАМО.

По словам врача, отдых стимулирует творческое мышление и помогает активировать скрытые ресурсы организма. Она отметила, что именно в моменты отдыха человек может придумать нестандартные идеи и найти решение сложных вопросов.

Кроме того, перерывы помогают человеку быть более продуктивным. Крашкина объяснила, что стремление преодолеть лень приводит к переутомлению и снижению качества работы, тогда как регулярный отдых восстанавливает энергию, позволяет решать задачи эффективнее и быстрее, а также улучшает концентрацию.

Материалы по теме:
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей. Простые способы быстро заснуть при бессоннице
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей.Простые способы быстро заснуть при бессоннице
5 июля 2023
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Как правильно отдыхать? Простые правила для восстановления сил после тяжелого дня
Как правильно отдыхать?Простые правила для восстановления сил после тяжелого дня
1 мая 2023

Психотерапевт добавила, что умение лениться положительно влияет на здоровье человека. «Когда мы не даем себе возможность отдохнуть, организму приходится работать на пределе своих возможностей, что сказывается на уровне стресса, кровяном давлении и иммунной системе. Спокойное времяпрепровождение, наоборот, помогает снизить уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья», — уточнила Крашкина.

Ранее стало известно, что отключение мобильного интернета способно омолодить мозг на 10 лет. К такому выводу пришли исследователи нескольких университетов США и Канады, которые провели эксперимент с участием 467 пользователей iPhone.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Шмыгаль назвал сроки рассмотрения соглашения с США по ископаемым

      Судимый россиянин получил 12 лет колонии за теракт в виде поджога шкафа на железной дороге

      Водителя-экспедитора задержали в российском регионе за растление 13-летней школьницы

      Стилистка назвала портящие внешний вид вещи женского гардероба

      В Госдуме объяснили необходимость разрешить ФСБ иметь собственные СИЗО

      Способность Макрона надавить на Трампа оценили

      Суд приговорил российского военнослужащего к 5,5 года колонии за дезертирство

      Россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше

      Оценено наличие свободных мест для иностранных брендов в российских ТЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше