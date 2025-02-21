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19:33, 21 февраля 2025Забота о себе

Назван способ омолодить мозг на 10 лет с помощью одной настройки на смартфоне

Психолог Уорд: Отключение мобильного интернета омолаживает мозг на 10 лет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Отключение мобильного интернета способно омолодить мозг на 10 лет, показало исследование нескольких университетов США и Канады, в котором приняли участие 467 пользователей iPhone. О том, как одно изменение настроек смартфона оказалось полезным для когнитивной деятельности и ментального здоровья, пишет издание Hindustan Times.

Участники исследования установили приложение, которое блокировало мобильный интернет, однако позволяло звонить и отправлять текстовые сообщения. Всего через две недели без мобильного интернета они сообщили, что чувствуют себя более счастливыми, удовлетворенными жизнью и психически здоровыми. Они также стали лучше справляться с тестами на внимание. Исследователи назвали эффект от ограничения мобильного интернета сопоставимыми с омоложением мозга на 10 лет.

«Смартфоны радикально изменили нашу жизнь, но наша основная человеческая психология осталась прежней. Наши данные показывают, что люди не приспособлены к постоянной связи со всеми и всегда», — отметил ведущий исследователь, психолог Адриан Уорд из Техасского университета в Остине.

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Не имея доступа в интернет, участники исследования проводили больше времени общаясь со знакомыми, занимаясь спортом и находясь на свежем воздухе. Они также спали в среднем примерно на 17 минут больше. Те, у кого был высокий уровень «страха пропустить важные события» (FOMO), испытали наиболее значительные улучшения, что позволяет предположить, что постоянный скроллинг соцсетей подпитывает, а не смягчает цифровую тревогу.

При этом только около 25 процентов участников сохраняли блокировку мобильного интернета в течение полных двух недель. Но даже у тех, кто лишь частично придерживался программы, наблюдались заметные улучшения. Исследователи предложили желающим улучшить ментальное здоровье людям менее радикальные подходы: использовать мобильный интернет только в конкретные отрезки дня, блокировать отвлекающие приложения, устраивать выходные без интернета или полностью отключать уведомления.

Ранее невролог Наталия Глотова предупредила, что перенесенный коронавирус может вызвать старение мозга. Врач отметила, что такие последствия возможны даже после легкой формы заболевания.

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