Назван способ омолодить мозг на 10 лет с помощью одной настройки на смартфоне

Психолог Уорд: Отключение мобильного интернета омолаживает мозг на 10 лет

Отключение мобильного интернета способно омолодить мозг на 10 лет, показало исследование нескольких университетов США и Канады, в котором приняли участие 467 пользователей iPhone. О том, как одно изменение настроек смартфона оказалось полезным для когнитивной деятельности и ментального здоровья, пишет издание Hindustan Times.

Участники исследования установили приложение, которое блокировало мобильный интернет, однако позволяло звонить и отправлять текстовые сообщения. Всего через две недели без мобильного интернета они сообщили, что чувствуют себя более счастливыми, удовлетворенными жизнью и психически здоровыми. Они также стали лучше справляться с тестами на внимание. Исследователи назвали эффект от ограничения мобильного интернета сопоставимыми с омоложением мозга на 10 лет.

«Смартфоны радикально изменили нашу жизнь, но наша основная человеческая психология осталась прежней. Наши данные показывают, что люди не приспособлены к постоянной связи со всеми и всегда», — отметил ведущий исследователь, психолог Адриан Уорд из Техасского университета в Остине.

Не имея доступа в интернет, участники исследования проводили больше времени общаясь со знакомыми, занимаясь спортом и находясь на свежем воздухе. Они также спали в среднем примерно на 17 минут больше. Те, у кого был высокий уровень «страха пропустить важные события» (FOMO), испытали наиболее значительные улучшения, что позволяет предположить, что постоянный скроллинг соцсетей подпитывает, а не смягчает цифровую тревогу.

При этом только около 25 процентов участников сохраняли блокировку мобильного интернета в течение полных двух недель. Но даже у тех, кто лишь частично придерживался программы, наблюдались заметные улучшения. Исследователи предложили желающим улучшить ментальное здоровье людям менее радикальные подходы: использовать мобильный интернет только в конкретные отрезки дня, блокировать отвлекающие приложения, устраивать выходные без интернета или полностью отключать уведомления.

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