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12:49, 26 февраля 2025Наука и техника

«Ростех» модернизировал «Оберег»

«Ростех» оснастил бронежилет «Оберег» керамической плитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» оснастила штурмовой бронежилет «Оберег» керамической плитой, которая выдержала попадания из штурмовой винтовки. Об испытаниях бронежилета рассказал «Ростех» в своем Telegram-канале.

Модернизированный «Оберег» получил новую керамическую плиту класса защиты Бр5, который гарантирует защиту от обстрела из винтовки калибра 7,62 миллиметра.

«Испытания показали высокую прочность изделия. Плита выдержала более 20 попаданий из штурмовой винтовки натовского образца под калибр .223 (калибр пули в метрической системе составляет 5,7 миллиметра — прим. «Ленты ру»). Такое оружие используют боевики ВСУ. Ни одного пробития плиты не было зафиксировано», — говорится в сообщении.

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В «Ростехе» подчеркнули, что новая плита весит меньше прошлых моделей. В ходе испытаний 20 автоматных пуль разрушили керамику, но не произошло ни одного пробития. Также плиту не пробили бронебойные патроны калибра .308 (7,62 х 51 миллиметра). После обстрела зафиксировали запреградное воздействие, которое может обернуться лишь контузионной травмой.

Отмечается, что осколки ручной гранаты также не смогли пробить плиту.

Ранее в феврале стало известно, что тульский завод «Октава» разработал версию бронежилета «Оберег» для скрытого ношения под одеждой. Эта модификация защищает от пистолетных пуль на расстоянии 5 метров.

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