Ротенберг объяснил повысившиеся шансы сборной России на участие в Олимпиаде-2026

Ротенберг: Шансы России на участие в ОИ-2026 повысились с приходом Трампа

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил, почему шансы сборной России на участие в Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии, повысились. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что причиной стал приход к власти в США Дональда Трампа. «Мы так и говорили, что правда восторжествует. Так и должно быть. Ведь сила — в правде», — посчитал он.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и Трампа на российский спорт. Она заявила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.