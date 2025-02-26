Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
4:3
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
4:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болонья
Завтра
22:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|9-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:30 (Мск)
Ипсвич Таун
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмполи
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
23:15 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/2 финала. 1-й матч
19:04, 26 февраля 2025Спорт

Ротенберг объяснил повысившиеся шансы сборной России на участие в Олимпиаде-2026

Ротенберг: Шансы России на участие в ОИ-2026 повысились с приходом Трампа
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил, почему шансы сборной России на участие в Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии, повысились. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что причиной стал приход к власти в США Дональда Трампа. «Мы так и говорили, что правда восторжествует. Так и должно быть. Ведь сила — в правде», — посчитал он.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и Трампа на российский спорт. Она заявила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. Чем рисковали покупатели?

      Двое россиян с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»

      Россиянкам назвали привлекающий внимание богачей маникюр

      Сезон РПЛ возобновляется 28 февраля. Как клубы провели зимнюю паузу, и кто претендует на чемпионство?

      Отцу истерзанного собаками российского ребенка пришлось собирать и упаковывать лицо сына

      Глава МИД Австрии рассказал о панике в Европе

      Ротенберг объяснил повысившиеся шансы сборной России на участие в Олимпиаде-2026

      Россиянам предложили летний отдых на островах дешевле 250 тысяч рублей на двоих

      Полковник МВД заставил подчиненных подменить протокол об устроенном им ДТП

      В Подмосковье задержали мужчину за избиение полицейского ради друга-дебошира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше