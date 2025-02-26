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08:35, 26 февраля 2025Силовые структуры

Силовики пришли с обысками к нескольким российским футбольным агентам

Mash: К связанным с Павлом Андреевым футбольным агентам пришли с обысками
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Самарские силовики пришли с обысками к нескольким футбольным агентам, которые связаны с агентом Павлом Андреевым. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, один из фигурантов — директор учрежденного Андреевым агентства Михаил Чибриков. Он сообщил Mash, что силовики приходили к нему утром. Однако, с чем могут быть связаны обыски, он не знает.

По данным РБК, обыски также прошли у футбольного агента Вадима Шпинева, который позже заявил, что находится дома и с ним все хорошо.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о многомиллионных долгах клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Чиновник отметил, что узнал об этом от одного из функционеров команды.

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