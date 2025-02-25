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22:55, 25 февраля 2025Спорт

У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски

РБК: У футбольных агентов, имеющих отношение к «Крыльям Советов», прошли обыски
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

У нескольких футбольных агентов, которые имеют отношение к трансферам самарских «Крыльев Советов», прошли обыски. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, обыски прошли у агентов Вадима Шпинева и Михаила Чибрикова. Шпинев заявил, что находится дома и с ним все хорошо.

27 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

Губернатор заявлял, что в подобных схемах замешаны около десяти клубов Российской премьер-лиги. Позже глава региона призвал провести проверку работы агентских групп в футболе.

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