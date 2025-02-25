У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски

РБК: У футбольных агентов, имеющих отношение к «Крыльям Советов», прошли обыски

У нескольких футбольных агентов, которые имеют отношение к трансферам самарских «Крыльев Советов», прошли обыски. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, обыски прошли у агентов Вадима Шпинева и Михаила Чибрикова. Шпинев заявил, что находится дома и с ним все хорошо.

27 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

Губернатор заявлял, что в подобных схемах замешаны около десяти клубов Российской премьер-лиги. Позже глава региона призвал провести проверку работы агентских групп в футболе.