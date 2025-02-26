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18:05, 26 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на начало снятия санкций

Депутат Делягин указал на начало снятия санкций с России
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В мире уже начали снимать антироссийские санкции, заметил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, указав на решение властей Южной Кореи смягчить условия поставок медицинского оборудования. Возможный срок существенной отмены ограничительных мер депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Срок начала снятия санкций уже случился. Потому что Южная Корея, столкнувшись с серьезными экономическими проблемами, сняла санкции в отношении поставок к нам определенных видов медицинского оборудования. Учитывая, что Южная Корея очень продвинутая в этом отношении страна, для нас это хорошо», — отметил Делягин.

Депутат добавил, что Сеулу оказалось достаточно вербальной интервенции Вашингтона.

«Что же касается существенного снятия санкций, я думаю, что нам нужно опасаться введения новых со стороны Запада, а не ждать снятия старых», — заключил он.

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Ранее власти Южной Кореи согласились смягчить условия поставок в Россию медицинского оборудования с 28 февраля. Поводом для пересмотра санкционной политики названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры.

25 февраля стало известно, что США могут в скором времени снять антироссийские санкции.

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