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11:47, 26 февраля 2025Спорт

Тарпищев предупредил о возможной смене гражданства 20 российскими теннисистами

Шамиль Тарпищев: Не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту предупредил о том, что не менее 20 отечественных теннисистов в ближайшее время могут сменить гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны», — заявил Тарпищев. Он добавил, что сейчас российских теннисистов активно обрабатывают иностранцы.

Ранее теннисист Александр Бублик объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское в 2016 году. Спортсмен отметил, что сделал это из-за денег.

Российские теннисисты продолжают играть на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом представителям страны запрещено выступать на командных соревнованиях.

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