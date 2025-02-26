Томас Бах подал в отставку с поста члена МОК после 34 лет работы

Исполком МОК принял отставку Томаса Баха после 34 лет работы

Немец Томас Бах подал в отставку с поста члена Международного олимпийского комитета (МОК) после 34 лет работы. Об этом сообщается на сайте организации.

Отставка была принята Исполкомом МОК и вступит в силу после 23 июня. В этом день Бах передаст полномочия своему преемнику.

Бах занимает должность президента МОК с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы нового главы организации. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Бах является олимпийским чемпионом в командной рапире. Он был избран членом МОК в 1991 году.

