В Госдуме объяснили необходимость разрешить ФСБ иметь собственные СИЗО

Пискарев объяснил предложение ФСБ дать собственные СИЗО числом дел о госизмене

В Госдуме объяснили необходимость разрешить ФСБ иметь собственные следственные изоляторы (СИЗО) выросшим за десять лет количеством дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме. Об этом в среду, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, за десять лет (с 2015 по 2024 год) число таких дело выросло в три раза, отмечается также рост содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых. Их число по таким делам выросло в четыре раза.

«Необходимы дополнительные меры, чтобы пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь с подследственными шпионами и террористами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность», — заявил Василий Пискарев.

Ранее Пискарев сообщил, что в Государственную думу России внесли законопроект о праве ФСБ создавать следственные изоляторы (СИЗО).