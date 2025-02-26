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19:41, 26 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России усомнились в возвращении всех западных брендов в страну

Депутат Делягин усомнился в возвращении всех западных брендов в РФ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев /РИА Новости

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин усомнился в возвращении всех ушедших ранее из России западных брендов. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это вопрос только желания самих западных и восточных стран. Я думаю, что в ближайшие два месяца, то есть до 1 мая, ждать никого не надо. И я сильно сомневаюсь, что в принципе будет какой-то значимый возврат», — заявил Делягин.

При этом депутат отметил, что, например, некоторые модные дома сохраняли весь этот период арендую плату или сохранили собственность на недвижимость. Поэтому, по его словам, они могут вернуться в любой момент.

«Мы это заметим, только когда на витринах что-то появится», — заключил он.

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Ранее партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина рассказала, что в российских торговых центрах (ТЦ) есть 12-15 процентов свободных площадей для иностранных брендов. В Москве доля таких мест достигает 7-8 процентов. Однако эксперт уточнила, что показатель сильно зависит от класса ТЦ и их расположения.

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