Захарова назвала выступление главы МИД Канады безумным

Захарова: Выступление главы МИД Канады Жоли на саммите G20 было безумным

Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20) было безумным, так как глава МИД говорила лишь о намерении защищать территориальную целостность Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что у Канады «проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством. Она также призвала главу МИД Канады обратиться по этому поводу к Соединенным Штатам.

21 февраля Захарова высказалась о речи Жоли, посвященной защите территориальной целостности Украины. Дипломат отметила, что у именно у Канады отбирают территорию и «троллят на глазах у всего мира».