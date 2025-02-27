Американский гроссмейстер опубликовал фотографию из Москвы

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн опубликовал фотографию из Москвы

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал фотографию из Москвы.

Шахматист сделал селфи на фоне собора Василия Блаженного. «Привет из Москвы», — написал спортсмен.

Ранее стало известно, что Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот опен». Соревнования пройдут в Москве с 28 февраля по 7 марта, пишет ТАСС. Американец занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.

В сентябре 2022 года Ниманн оказался в эпицентре скандала после победы над норвежцем Магнусом Карлсеном. Появились слухи, что во время матча американец мог использовать вибрирующие анальные бусы с беспроводным управлением, с помощью которых получал подсказки.