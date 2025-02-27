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14:08, 27 февраля 2025Спорт

Губерниев оценил отставку главы МОК

Губерниев о главе МОК: Бах был зависимой от политических обстоятельств фигурой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил отставку главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев заявил, что Бах был зависимой от политических обстоятельств фигурой. «Мы должны смотреть вперед, а не анализировать работу Баха. Важно, как будем выстраивать отношения с новым президентом МОК и как будем возвращаться», — отметил он.

Также журналист назвал то, за что можно поблагодарить Баха. «Его позиция не была кровожадной на Олимпийских играх в Токио или в Пекине, как бы там ни было», — поделился Губерниев.

26 февраля стало известно, что Бах подал в отставку с поста члена МОК спустя 34 года работы. Она вступит в силу после 23 июня.

Бах занимает должность главы МОК с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы его преемника.

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