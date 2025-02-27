Российский теннисист Медведев пожаловался на камеру на сетке

Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на камеру после матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ). Его слова приводит журналистка Рим Абуллейль в соцсети X.

Медведев напомнил, что на Australian Open его оштрафовали на 60 тысяч долларов за разбитую камеру, которая была на сетке. В Дубае россиянин запросил видеоповтор с такой же камеры, чтобы проверить, коснулся ли соперник сетки. Однако камера не зафиксировала это.

«Когда я сломал ее на Australian Open, я подумал — да не вешайте ее сюда вообще, это сетка, здесь не нужна камера. Так что теперь я спрашиваю всех: что делает камера за 60 тысяч, если она даже не может определить, коснулся ли игрок сетки?» — заявил он.

На Australian Open 2025 года первую ракетку России оштрафовали на 76 тысяч долларов за неспортивное поведение. В одном матче он бил ракеткой по сетке и сломал камеру, а в следующем выбросил инвентарь в сторону трибун.

