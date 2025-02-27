Родственники погибших при крушении «Боинга» в Донбассе обратились к Трампу

Трампа призвали включить в мирное соглашение по Украине пункт о крушении MH17

Родственники погибших при крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году предложили президенту США Дональду Трампу и главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен включить в будущее мирное соглашение по Украине один пункт. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».

Они обратились к политикам с призывом добиться от России «признания ответственности за сбитый самолет». «Без этого не может быть надежного мира с Россией», — сослалось на письмо издание.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

21 декабря 2021 года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. МИД РФ заявил, что России не дали полноценно участвовать в расследовании, при этом в составе следственной группы были «политически ангажированные» государства.