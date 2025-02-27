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14:02, 27 февраля 2025Экономика

Набиуллина назвала число участников тестирования цифрового рубля

Набиуллина: В пилоте цифрового рубля участвуют около 1700 граждан и 30 компаний
Дмитрий Воронин
СюжетЗапуск цифрового рубля
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Около 1,7 тысячи граждан и 30 компаний задействованы в пилотном проекте цифрового рубля. Число участников назвала глава Банка России Эльвира Набиуллина, добавившая, что тестирование проходит успешно. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель регулятора подчеркнула, что ЦБ продолжает получать вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков массового внедрения цифрового рубля, говорится в материале.

Ранее в четверг, 27 февраля, Набиуллина заявила, что массовый запуск цифрового рубля, запланированный на 1 июля, решили отложить в связи с необходимостью «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели.

Анонсируя новый этап тестирования операций с цифровым рублем, запущенный в России 1 сентября 2024 года, Центробанк указывал, что операции с этой формой нацвалюты по-прежнему будут доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте, но доступ к нему получат не 600, а 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний вместо прежних 22-х.

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