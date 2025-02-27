ТАСС: Бойцы ВСУ били прямой наводкой из танка по домам в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в Курской области, граничащей на западе с Сумской. Согласно информации командира пятой роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода, они наносили удар из танка.

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

По словам российского военного, ситуация произошла в Глушковском районе Курской области. Бойцы ВСУ видели, что перед ними гражданские объекты, но, несмотря на это, атаковали их.

Когда заходили в район, хоть и не полностью, понимая, что там еще есть мирные жители, они прямой наводкой били из танка по домам российский командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода

Доброволец с позывным Борода добавил, что украинские подразделения поражали артиллерией и другие гражданские объекты, в том числе медицинские учреждения.

Раскрыта обстановка в приграничном районе Курской области

Российский командир с позывным Борода также описал обстановку в приграничном Глушковском районе Курской области. По его словам, в феврале она остается сложной. Так, рассказал он, противник прощупывает территорию артиллерией. В частности, ВСУ запускают бесконечное количество FPV-дронов и дронов-камикадзе. При этом украинские военные наносят удары беспорядочно и по гражданским, и по военным объектам. Повреждения получили жилые дома, а также детские сады и школы. Помимо этого украинские военные с помощью FPV-дронов наносят удары по машинам местных жителей.

К примеру, один раз ВСУ пытались атаковать группу граждан, стоящих на улице. По словам добровольца из отряда «Барс-Курск», он увидел беспилотник и открыл по нему огонь, тем самым спас не менее шести человек.

Фото: Reuters

Военный также подчеркнул, что когда ситуация была более спокойная, местные жители пытались возвращаться в родные дома. Однако после обострения обстановки многие из них выехали в более безопасные места. Сейчас, резюмировал он, в Глушковском районе остается не очень много людей, в основном это пожилые граждане. Они объясняют свое решение тем, что им некуда ехать, и говорят, что «останутся в доме до последнего».