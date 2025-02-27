Роднина назвала два способных конкурировать с футболом вида спорта в России

Роднина: В России конкурировать с футболом могут легкая атлетика и лыжный спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала два вида спорта, которые могут конкурировать с футболом по популярности в России. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Возможно, легкая атлетика и лыжи», — заявила Роднина. При этом она отметила, что пока футбол является самым популярным видом спорта в стране.

Она также высказалась о способности фигурного катания и хоккея конкурировать с футболом. «Это достаточно дорогие виды спорта по сравнению с той же легкой атлетикой. Надо понимать, что популярность связана с доступностью», — заявила Роднина.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал самый массовый вид спорта в России. «Сейчас легкая атлетика на пике популярности — куда ни придешь, все куда-то бегут», — заявил Свищев.